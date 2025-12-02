أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه وفقا توقعات هيئة الأرصاد الجوية، سيكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة، خاصة في فترة المساء تنخفض بشكل ملحوظ.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، عبر فضائية "دي أم سي "، أن درجات الحرارة العظمى ستصل حتى نهاية الأسبوع ما بين 23 درجة حتى 25 درجة مئوية، مؤكدة أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، بينما ستصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 13 حتى 15 درجة مئوية، وفي بعض المحافظات تسجل 10 درجات مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الإسبوع القادم إحساس البرودة سيكون واضح، مؤكدة أن فرص سقوط الأمطار متواجدة على بعض المحافظات والمناطق الساحلية.

اقرأ أيضاً:

فرصتان لكل مادة.. خطوة جديدة من التعليم لإنصاف طلاب STEM

4 غرف عمليات لـ"أبو الريش".. قرارات جديدة بشأن مستشفيات قصر العيني

بعد تداول فيديو قطة نافقة.. فصل 4 طلاب ومجازاة المسؤولين بإحدي مدارس الهرم