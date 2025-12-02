إعلان

أمطاربهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كتب- عمرو صالح:

04:00 ص 02/12/2025

شبورة وأمطار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه وفقا توقعات هيئة الأرصاد الجوية، سيكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة، خاصة في فترة المساء تنخفض بشكل ملحوظ.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، عبر فضائية "دي أم سي "، أن درجات الحرارة العظمى ستصل حتى نهاية الأسبوع ما بين 23 درجة حتى 25 درجة مئوية، مؤكدة أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، بينما ستصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 13 حتى 15 درجة مئوية، وفي بعض المحافظات تسجل 10 درجات مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الإسبوع القادم إحساس البرودة سيكون واضح، مؤكدة أن فرص سقوط الأمطار متواجدة على بعض المحافظات والمناطق الساحلية.

اقرأ أيضاً:

فرصتان لكل مادة.. خطوة جديدة من التعليم لإنصاف طلاب STEM
4 غرف عمليات لـ"أبو الريش".. قرارات جديدة بشأن مستشفيات قصر العيني

بعد تداول فيديو قطة نافقة.. فصل 4 طلاب ومجازاة المسؤولين بإحدي مدارس الهرم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة منار غانم الأرصاد حالة الطقس نهاية الأسبوع

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة