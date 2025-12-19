كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة اللبنانية، على أهمية مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة في مصر وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مشيرًا إلى أن عدد السكان في مصر يزيد بمعدل 2 مليون نسمة سنويًا، وأن المدن الجديدة والعاصمة الإدارية نجحت في توفير ملايين فرص العمل لمواكبة هذا النمو السكاني.

أوضح مدبولي أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان أصبح ضرورة ملحة، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد أن الشركات المصرية العامة والخاصة تمتلك خبرات واسعة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تمتلك خبرة كبيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي.

ولفت مدبولي إلى أن التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات تمت وفق برامج وضعتها الحكومة، ثم تم التفاوض على آليات تنفيذها. وأضاف أن أي دولة تتعامل مع صندوق النقد الدولي يجب أن تضع برنامجها أولًا، قبل الدخول في مفاوضات مع الصندوق لضمان نجاح خططها الاقتصادية.

