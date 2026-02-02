إعلان

"تعرضت فيه لموقف محرج".. أول تعليق من إليسا بعد حفلها في الإمارات

كتب : هاني صابر

01:16 م 02/02/2026
شاركت المطربة إليسا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لإطلالتها بحفلها الغنائي في أبو ظبي بالإمارات.

ونشرت إليسا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أبو ظبي، لقد جعلتني أشعر وكأنني في بيتي.. شكرا لكم على الدفء والحب وهذه الليلة المميزة".

وأحيت إليسا، حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي بالإمارات بمشاركة المطرب مروان خوري.

وتعرضت "إليسا" لموقف محرج أثناء الحفل خلال تواجدها على خشبة المسرح، وكادت أن تسقط على الأرض لكنها تماسكت وأنقذت نفسها من السقوط.

وقدمت إليسا خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيها بينها "عيشالك" و"تعبت منك" و"فاكر" و"حبيت".

خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر