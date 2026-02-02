مشروعات إنتاجية جديدة بالمحافظات بتمويل من صندوق التنمية المحلية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، أن وزارة التنمية المحلية تواصل جهودها لتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر البسيطة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة من خلال برامج صندوق التنمية المحلية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات.

وأشار تقرير، تلقته اليوم وزيرة التنمية المحلية، حول أبرز جهود وأنشطة صندوق التنمية المحلية بالمحافظات، إلى تمويل 1052 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر خلال الفترة من 1/7/2025 وحتى 1/2/2026، وبلغ إجمالي التمويلات أكثر من 17 مليون جنيه استفاد منها 1052 مواطنًا.

كما بلغت نسبة المرأة المستفيدة 70% من إجمالي عدد المشروعات بعدد 737 منتفعة، وتنوعت المشروعات بين أنشطة إنتاجية وخدمية وزراعية وحرفية في مختلف المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن دعم الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في القرى والمراكز، موضحة أن صندوق التنمية المحلية سيواصل تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات، مشددة على أن هذه الجهود تسهم في زيادة دخل الأسر البسيطة وتحقيق الشمول الاقتصادي في مختلف المحافظات.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: رياح وأتربة وتراجع طفيف في الحرارة

أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه| التخصصات والتقديم

اليوم.. وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين