بـ2.5 جنيه.. جناح المركز القومي للمسرح يخطف الأنظار في معرض الكتاب

كتب : أحمد الجندي

12:03 م 02/02/2026 تعديل في 12:04 م
يُعد جناح المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية من أفضل الأجنحة المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السابعة والخمسين، حيث يتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الإصدارات بأسعار مخفضة، ما جعله مقصدًا رئيسيًا لزوار المعرض.

وشهد الجناح إقبالًا ملحوظًا من الجمهور، خاصة في ظل الأسعار الرمزية التي وصلت إلى جنيهين ونصف للكتاب الواحد، وهو ما أتاح الفرصة أمام مختلف الفئات لاقتناء كتب متخصصة في المسرح والموسيقى والفنون الشعبية بأسعار في متناول الجميع.

ويُذكر أن اليوم الاثنين يُعد اليوم قبل الأخير في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57، على أن تُختتم فعاليات المعرض غدًا الثلاثاء الموافق 2 فبراير، وسط إقبال جماهيري كبير خلال أيامه الأخيرة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب المركز القومي للمسرح

