نائب وزير الزراعة لـ"مصراوي": 60 ألف طن إنتاج مصر من اللحوم الحمراء

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن الدولة تعمل على رفع معدلات إنتاج اللحوم الحمراء من خلال تحسين السلالات وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح "الصياد"، في تصريحات لمصراوي، خلال افتتاح أول معرض للإنتاج الحيواني في مصر، اليوم الخميس، أن مصر تنتج حاليًا نحو 60 ألف طن من اللحوم الحمراء، معربًا عن الأمل في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، رغم استمرار الحاجة إلى استيراد نحو 400 ألف طن لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشار نائب وزير الزراعة، إلى أن الدولة تنفذ عددًا من المشروعات القومية الضخمة في هذا المجال، من بينها مشروع «مستقبل مصر»، إلى جانب إنشاء مزارع إنتاج حيواني كبيرة تم طرحها أمام المستثمرين للمشاركة فيها، بما يدعم التوسع في الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأكد أن الدولة، بدعم متواصل وخطوات مدروسة، قادرة على تحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي من اللحوم، لافتًا إلى أن الهدف ليس الوصول إلى الاكتفاء الكامل بنسبة 100%، وإنما تغطية معظم احتياجات السوق المحلية.

وتطرق نائب الوزير إلى التحديات المرتبطة بندرة المياه وقلة الأمطار، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى استغلال الموارد المائية المتاحة بأفضل صورة ممكنة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي، مشددًا في الوقت نفسه على أن الفرص ما زالت كبيرة، خاصة في ظل ما تمتلكه الدول الإفريقية من موارد طبيعية وثروات حيوانية ضخمة.

وأضاف أن هناك شراكات قوية تُنفذ حاليًا مع عدد من الدول الإفريقية، بالتنسيق بين جهاز مستقبل مصر ووزارة الزراعة، لتوفير احتياجات مصر من اللحوم، مقابل تصدير كميات كبيرة من الأمصال واللقاحات البيطرية إلى هذه الدول خلال الفترة الماضية.

وأكد على امتلاك مصر لمحاجر ومجازر حدودية مجهزة لاستقبال رؤوس الماشية القادمة من الدول الإفريقية، حيث يتم الكشف البيطري عليها ورعايتها داخل هذه المجازر إلى حين ذبحها، بما يضمن سلامة اللحوم وجودتها.