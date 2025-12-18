الأرصاد: استقرار حالة الطقس اليوم الخميس على أغلب الأنحاء

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد استقرار حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن حالة الطقس تشهد استقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم الخميس على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن طقس الخميس يشهد فرص ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

وأشارت إلى أن الطقس يشهد نشاطًا للرياح أحيانًا، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.