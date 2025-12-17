الأوقاف: رفع إيجارات الأراضي لسد الفجوة السعرية.. ومواجهة "السماسرة"

كتبت -داليا الظنيني :

أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن صدور قرار وزاري يقضي بتحريك القيمة الإيجارية للأراضي التابعة للوزارة، لافتًا إلى أن هذا التحرك جاء نتيجة الاتساع الكبير في الفجوة بين الإيجارات الحالية للأوقاف والأسعار السائدة في السوق الزراعي، وهو ما جعل الوضع القائم غير منطقي ولا يتماشى مع المستجدات الاقتصادية.

وقال "رسلان"، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حديث القاهرة"، إن الوزارة لم تتخذ هذا القرار بشكل عشوائي، بل استندت إلى تقارير لجان فنية متخصصة كُلفت بفحص ملفات الأراضي وكشف بؤر الخلل المالي والإداري، مؤكدًا أن التحقيقات أظهرت وجود "حلقات وسيطة" تستغل تدني الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال استئجار الأراضي بملاليم وإعادة تأجيرها للفلاحين بأسعار السوق المرتفعة.

وذكر أن الهدف الجوهري من هذه الخطوة هو استرداد حق الدولة والقضاء على ظاهرة "التربح بغير وجه حق" التي كان يمارسها الوسطاء على مدار سنوات طويلة، مشددًا على أن بقاء الإيجارات بأسعار زهيدة لم يكن يفيد المزارع الحقيقي، بل كان يصب في مصلحة فئة من المستفيدين الذين يقتنصون الفارق المادي لأنفسهم.

وأوضح أن النظام الجديد سيضمن حماية الفلاح من خلال التعامل المباشر مع الوزارة دون وسيط، مع التأكيد على أن السعر الجديد سيكون أقل من سعر السوق السائد بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، لتمكين المزارع من ميزة تنافسية تدعم نشاطه، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الإيجار من الأوقاف سيظل الخيار الأفضل للمزارعين نظرًا للتسهيلات والمزايا التي تراعي البعد الاجتماعي والمصلحة العامة.