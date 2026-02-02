6 شروط ورابط الترشح لجائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية 2026

يسعى المهتمون بالثقافة العربية وتعزيز الإبداع والحوار الثقافي، خصوصًا من أعضاء هيئة التدريس والباحثين عن تفاصيل ومعلومات الترشح لـ جائزة اليونسكو – الشارقة للثقافة العربية في دورتها الحادية والعشرين لعام 2026، وذلك وفقًا لما أعلنته اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وتُمنح الجائزة سنويًا تقديرًا للجهود المتميزة في خدمة الثقافة العربية وصون التراث الثقافي العربي المادي وغير المادي.

تهدف الجائزة إلى تكريم شخصية ثقافية من دولة عربية وأخرى من دولة غير عربية، ودعم الأعمال الفكرية أو الفنية أو الترويجية التي أسهمت في تنمية الثقافة العربية ونشرها عالميًا، تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات، وإبراز قيم التنوع الثقافي والاحترام المتبادل.

ويشترط في المرشحين ما يلي:

1- أن يكونوا أفرادًا أو مؤسسات أو منظمات غير حكومية ذات إسهام بارز في تطوير ونشر الثقافة العربية.

2- أن يتمتعوا بسمعة دولية متميزة وأعمال ممتدة لسنوات.

3- أن يكون لهم دور فعّال في تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب.

4- تشمل معايير الاختيار الابتكار والإبداع، الإسهام في البحث الثقافي وتشجيع قيم المجتمع، خاصة في مجالي المرأة والشباب.

5- كما تشمل المعايير المساهمة في تنمية وصون التراث الثقافي العربي، إبراز الوحدة في التنوع الخلّاق للبشرية، دعم الحوار بين الثقافات والحضارات واحترام الآخر.

6- تُقدَّم الترشيحات من خلال حكومات الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو، أو المنظمات غير الحكومية التي تربطها علاقات رسمية مع اليونسكو.

حددت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو يوم 15 فبراير 2026 كآخر موعد لتلقي الترشيحات على المستوى الوطني، لإتاحة الفرصة لإجراء التقييم اللازم.

للمزيد من المعلومات حول شروط الترشح ونماذج التقديم، اضغط هنا.

