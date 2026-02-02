

وكالات

أعربت ألمانيا عن رفضها لتصنيف إيران جيوش دول الاتحاد الأوروبي على أنها "جماعات إرهابية"، ردا على إدراج الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها قبيل زيارته المرتقبة إلى دول جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، وصف وزير الخارجية الألماني يوهان فادهفول، خطوات إيران "الانتقامية" بأنها "لا أساس لها وذات طابع دعائي".

وأضاف فادهفول: أن مثل هذه التصريحات لا تغير الحقيقة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لن يتراجع عن مواقفه بشأن إيران والحرس الثوري.

أوضح أن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، معتبرا قرار الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص خطوة صحيحة لكنها متأخرة.

وأشار إلى أن تصنيف إيران جيوش الاتحاد الأوروبي على أنها إرهابية، عبارة عن تهديد ومناورة سياسية.

وقال: من يقمعون الاحتجاجات السلمية بوحشية، ويعدمون المعارضين، وينقلون الإرهاب إلى أوروبا أيضا، لا يمكنهم إبطال مفعول الانتقادات عبر خطاب الدعاية.

يذكر أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أعلن الجمعة الماضية أن بلاده ستدرج ضمن قائمة المنظمات الإرهابية جميع جيوش الدول الأوروبية التي صنفت الحرس الثوري في القائمة نفسها.

وفي 2023، أقر البرلمان الإيراني قانونا ينص على تصنيف الجيوش الأوروبية "منظمات إرهابية" في حال أدرج الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري في قائمة "المنظمات الإرهابية".

وأعلن الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي، أن الدول الأعضاء توصلت إلى اتفاق سياسي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

وجاء قرار إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب بعد يوم من تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، قائلا: "إن أسطولا ضخما يتقدم نحوها"، وحذرها من أنه يجب عليها التعاون في المفاوضات بملفها النووي، وإلا فستواجه "هجوما أسوأ بكثير" من ذاك الذي شن ضدها العام الماضي، وفقا لروسيا اليوم.