كتب – عمرو صالح:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد زخمًا متزايدًا من الاستثمارات، في ظل سباق ملحوظ من كبرى الشركات العالمية للدخول والاستثمار في هذه المنطقة الواعدة، بما يعكس الثقة الدولية المتنامية في الاقتصاد المصري.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال الفترة الأخيرة في جذب استثمارات بلغت نحو 13.5 مليار دولار، من خلال 380 مشروعًا، أسهمت في توفير ما يقرب من 120 ألف فرصة عمل مباشرة.

وفي سياق متصل، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركة قها للصناعات الكيماوية بمحافظة القليوبية، والذي تم افتتاحه أمس، مؤكدًا أن هذا المشروع جاء بتوجيه مباشر من القيادة السياسية، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى توطين الصناعات المختلفة وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركات الإنتاج الحربي يُعد إنجازًا صناعيًا مهمًا، نظرًا للدور الحيوي الذي تمثله هذه الطلمبات باعتبارها العمود الفقري لمحطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، فضلًا عن استخدامها في خزانات ومحطات مياه الشرب، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد عليها، خاصة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.

وأكد مدبولي أن الدولة تواصل بذل جهود مكثفة لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع استمرار العمل على تمكين القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام توسع أنشطته، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، الذي أصبح يتمتع بمستويات عالية من الجودة والكفاءة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية في مختلف القطاعات، بما يحقق أعلى عائد للاقتصاد الوطني ويخدم مصالح المواطنين.