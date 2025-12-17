الصحة: تقديم 8.4 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية بسوهاج خلال 11 شهرًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 8 ملايين و429 ألفًا و423 خدمة طبية لأهالي محافظة سوهاج خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق رؤية مصر 2030.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات قدمت 4 ملايين و516 ألفًا و383 خدمة طبية، شملت الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة والغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي والعمليات الجراحية، إلى جانب 62 ألفًا و979 خدمة عبر 72 قافلة طبية استهدفت المناطق النائية والأكثر احتياجًا.



وفي مجال التطوير، تم توفير 15 ماكينة غسيل كلوي وتوزيعها على مستشفيات صدر شندويل وأخميم المركزي وحميات سوهاج، وإنشاء وحدة الحروق والجراحات التكميلية، وافتتاح وحدة التصلب المتعدد ووحدة علاج الجلطات الدماغية بمستشفى سوهاج العام، إلى جانب افتتاح قسم القسطرة القلبية بمستشفى طهطا العام، مع مضاعفة أسرة الرعايات المركزة إلى 229 سريرًا.



كما شمل التطوير افتتاح وحدة المناظير وإضافة تجهيزات طبية حديثة، وإنشاء أول قسم متخصص لعلاج الأطفال بمستشفى حميات سوهاج، وتطوير وتشغيل المركز الطبي العلاجي بشطورة، وافتتاح جزئي لمستشفى طما المركزي بتشغيل 16 عيادة متخصصة.



وأشار المتحدث إلى إعادة تشغيل مستشفى دار السلام المركزي جزئيًا بعد توقف 11 عامًا، بتشغيل أقسام الاستقبال والطوارئ و11 عيادة متخصصة والأشعة والمعمل والصيدلية، إلى جانب تدشين وحدات الشبكية بمستشفيي رمد سوهاج وطهطا، والانتهاء من تطوير مستشفى ساقلتة المركزي.



وعلى مستوى الرعاية الأولية، تم تقديم 3 ملايين و913 ألفًا و40 خدمة عبر 329 مركز طب أسرة و12 مركزًا حضريًا و4 مراكز لرعاية الطفل، مع اعتماد 9 وحدات صحية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وتفعيل خدمة الأخصائي بـ11 وحدة صحية.



من جانبه، أكد الدكتور عمرو دويدار، وكيل الوزارة بسوهاج، تشغيل 15 منشأة صحية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مشيرًا إلى فحص 2160 شكوى والاستجابة لها لتحسين جودة الخدمات.



وأضاف أن التعليم الطبي المستمر أولوية، مع تنفيذ دورات تدريبية للكوادر الطبية والإدارية لرفع كفاءة الأداء ورعاية المواطنين.



وشدد على تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الطبية غير الحكومية واتخاذ الإجراءات ضد المخالفة، إلى جانب الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية لضمان الاشتراطات الصحية وحماية المواطنين.