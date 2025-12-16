نقيب البيطريين: نعاني من وقف التعيينات.. ولدينا 9000 خريج كل عام

كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، أن أهم مشكلة تواجه النقابة هي توقف التعيينات منذ عدة سنوات.

جاء ذلك خلال بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يُقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقال حسن: "توقف التعيين في الجهات الحكومية منذ 20 عامًا، وهذه مشكلة كبيرة؛ لأن هناك 5500 خريج سنويا من 27 كلية، بالإضافة إلى أن هناك 12 كلية جديدة، وهو ما يمكن أن يصل بعدد الخريجين إلى 9000 طبيب بيطري سنويا".

وأرجع نقيب البيطريين هذا القرار إلى أن الجهات المعنية تقول بأن هناك توجيهًا بتقليص عدد العاملين في القطاع العام، "ونحن مع هذا القرار، ولكن إذا تم طرح تأثيره على الأمن الغذائي والصحة المشتركة، وهي صحة الإنسان والحيوان والبيئة العامة، أعتقد كان سيتم استثناء الأطباء البيطريين من هذا القرار".

وتابع: "للأسف تم وضعنا مثلنا مثل أي مهنة أخرى يمكن تقليص أعدادها، وللأسف بعض المسؤولين يأخذون التوجيهات وينفذونها بشكل حرفي".

وأكمل: لقد تحدثت كثيرًا في هذا الأمر منذ عام وثمانية أشهر بعدما توليت نقابة البيطريين، وتحدث فيه الكثيرون من النقباء السابقين من قبلي حول وجود نقص شديد في عدد الأطباء البيطريين".