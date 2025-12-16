رئيس "سلامة الغذاء": تحليل 160 ألف عينة سنوياً لضمان أمن الأغذية

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تتبنى استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ طمأنينة المواطنين في المنظومة الرقابية المصرية، موضحا أن هذا الدور يتحقق عبر بسط الرقابة الصارمة على كافة حلقات تداول الغذاء، لضمان سلامة المنتج منذ لحظة إنتاجه وحتى وصوله إلى مائدة المستهلك.

وأوضح "الهوبي"، في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "Ten"، أن الهيئة تستند إلى بنية تشريعية ولائحية قوية تضبط العمل الرقابي، لافتا إلى وجود أكثر من 1200 مفتش متخصص، يشنون حملات تفتيشية مكثفة، بعضها دوري والآخر مفاجئ، للتأكد من انضباط المنشآت الغذائية بالمعايير الصحية المقررة.

وكشف رئيس الهيئة عن حجم الجهود الميدانية، حيث قال إن الفرق الرقابية نفذت ما لا يقل عن 39 ألف عملية تفتيش في قطاع تداول الغذاء، موضحا أن أعمال الرقابة لا تخضع للأهواء الشخصية، بل تدار وفق أسس علمية دقيقة ومن خلال قوائم فحص محددة يلتزم بها المفتشون، مع سحب عينات دورية بآليات تتوافق مع طبيعة كل نشاط تجاري أو صناعي.

وأشار الهوبي إلى أن الهيئة تقوم بتحليل نحو 160 ألف عينة سنوياً داخل معامل معتمدة تتسم بالحيادية التامة.

وذكر أن الإجراءات القانونية تُتخذ فوراً بناءً على نتائج هذه التحاليل، مؤكداً أنه في حال رصد أي مخالفة، يتم تفعيل نظام "الاستدعاء" لسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق فوراً، حماية للصحة العامة للمواطنين.