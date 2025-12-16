أمريكا تحذر شركات الطيران من التحليق فوق فنزويلا

وكالات

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا آخر لشركات الطيران الكبرى بشأن "تدهور الوضع الأمني" عند التحليق فوق فنزويلا، وحثتهم على توخي الحذر.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان لها: "قد تشكل التهديدات خطرًا محتملًا على الطائرات على جميع الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق، ومراحل الوصول والمغادرة للرحلة، و/أو المطارات والطائرات على الأرض"، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

ويأتي هذا عقب إعلان مماثل أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقتٍ سابق، ويأتي في أعقاب حشد عسكري أمريكي واسع النطاق في جنوب البحر الكاريبي، في الوقت الذي يشن فيه ترامب حملة للإطاحة بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو.