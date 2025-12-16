كتبت -داليا الظنيني:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية ومطوري العقارات تتضمن لوضع آليات واضحة لتنظيم السوق العقاري المصري وضمان محاسبة المطورين الذين يتسمون بعدم الجدية.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن هناك مقترحات قيد الدراسة تهدف إلى إصدار تشريع خاص يهدف إلى تصنيف المطورين العقاريين.

وأضاف أن هذا التصنيف سيكون بناءً على سجل أدائهم ومدى التزامهم بالجداول الزمنية والمواعيد المتفق عليها، مما يوفر للمواطن مؤشراً واضحاً وموثوقاً لتقييم جدية المطور قبل الشراء.

وذكر أن هذا التشريع سيساعد على ما وصفه بـ "غربلة" المطورين في السوق، موضحا أن الهدف هو التمييز بوضوح بين المطورين الجادين القادرين على تنفيذ المشروعات الكبرى والضخمة، وبين غير الجادين الذين قد لا تتجاوز قدرتهم تنفيذ مشروعات صغيرة.

وأشار إلى أن الضوابط تهدف بشكل أساسي إلى حماية حقوق المواطنين والمشترين وضمان الالتزام بكافة المواصفات وتوقيتات التسليم المتفق عليها.

وأكد أن هذا التشريع يعد ركيزة أساسية ضمن جهود الحكومة لتحسين سمعة القطاع العقاري في مصر وتعزيز مصداقيته، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من إعداد هذا التشريع قريباً جداً، ليكون الأساس الذي تقوم عليه ضوابط حقيقية وفعالة لتنظيم السوق.

ولفت "الحمصاني" إلى أن الحكومة تعمل على عدة مسارات متوازية، تهدف إلى تقديم حلول عملية لتوطين الصناعة، بالإضافة إلى ضبط السوق العقاري، بما يحقق مصلحة شاملة للاقتصاد القومي والمواطن المصري.