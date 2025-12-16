"أشبه بالزلزال".. تفاصيل لحظات الرعب في حادث طوخ (فيديو وصور)

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

عاشت منطقة السفاينة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية ساعات من الذعر الخالص، عقب تحول هدوء المنطقة فجأة إلى ساحة فوضى إثر سقوط حاويات ضخمة "كونتينرات" من قطار بضائع مار بالمنطقة، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة طالت واجهات المنازل وحطمت ممتلكات خاصة، تاركة الأهالي تحت وطأة صدمة وصفوها بأنها "كابوس حقيقي".

دوي كالزلزال

وفي شهادات حية من قلب الحدث، أجمع الأهالي على قسوة اللحظات الأولى، حيث وصف أحد الشهود الصوت الذي هز المنطقة بأنه كان "أشبه بالزلزال"، مشيرًا إلى أن السكان هرعوا من منازلهم إلى الشوارع دون أن يدركوا ماهية ما يحدث، ليُفاجأوا بسقوط الكونتينرات بشكل عشوائي، حيث اقتحم بعضها حرم المنازل المجاورة للسكة الحديد، بينما تطايرت أجزاء أخرى لتفتك بالأسوار الحديدية المحيطة، ما ضاعف من حالة الهلع، خاصة بين الأطفال الذين استيقظوا على مشهد الدمار.

"فدا أولادي"

وسط ركام الحادث، برزت نبرة الرضا بقضاء الله على لسان صاحب السيارة التي تحولت إلى حطام نتيجة سقوط الحاويات عليها، حيث قال في كلمات مقتضبة ومؤثرة: "استعوضت الله في سيارتي، والحمد لله أن أولادي بخير"، مؤكدًا أن الخسائر المادية مهما بلغت يمكن تعويضها، لكن الأرواح هي التي لا تقدر بثمن، وهو ما خفف من وطأة الكارثة على نفوس المتضررين الذين اعتبروا نجاتهم معجزة.

ترميم الجراح والجدران

تحركت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية لاحتواء الموقف سريعًا، حيث بدأت بالتنسيق مع شركة "المقاولون العرب" في تنفيذ أعمال ترميم وإصلاح فورية للواجهات المتضررة بمجرد رفع الحاويات، وذلك وفقًا للمعايير الفنية والهندسية بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمباني، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وبالتوازي مع الجهود المدنية، أعلنت هيئة السكة الحديد نجاحها في رفع الكونتينرات الفارغة وإعادة تسيير حركة القطارات على خط القاهرة – الإسكندرية، لتعود دماء الحياة للجريان في شرايين المنطقة من جديد.

اقرأ أيضًا:

بالصور- بدء إصلاح واجهات المنازل المتضررة من حادث القطار بالقليوبية





الأجهزة المعنية تُواصل رفع الكونتنرات المتساقطة من قطار طوخ- صور

محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع في طوخ- صور

سقوط كونتنرات من قطار يُلحق أضرارًا بعدد من المنازل في طوخ (صور)



الأجهزة المعنية تُواصل رفع الكونتنرات المتساقطة من قطار طوخ- صور