وزيرة التنمية المحلية تستقبل أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدًا من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أسامة كمال، رئيس اللجنة،والنائب محمد ذكي، وكيل اللجنة، والنائبة مروة قنصوة، أمين سر اللجنة، وحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق.

جاء ذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل وزارتي التنمية المحلية والبيئة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي بداية اللقاء، قدمت وزيرة التنمية المحلية، التهنئة لوفد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالشيوخ بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، متمنية له وأعضاء اللجنة دوام النجاح والتوفيق.

وأعربت منال عوض، عن تطلعها للتعاون والعمل المشترك مع اللجان النوعية المختلفة بمجلس الشيوخ ومن بينها لجنة الطاقة والبيئة بما يحقق خدمة المواطنين في جميع المحافظات والملفات المرتبطة بعمل اللجنة فيما يخص وزارة البيئة بما يحقق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدفع جهود العمل البيئى ودمجه في خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهد اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بعمل وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومنها تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات، وتحسين جودة الهواء، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدلًا من السولار وجهود دعم المحافظات في التصدي للتغيرات المناخية بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.

كما استعرض رئيس وأعضاء لجنة الطاقة، خلال الاجتماع، أهم أنشطة العمل خلال الخمس سنوات القادمة فيما يخص الملفات والمبادرات والدراسات والمقترحات التي ستعمل عليها اللجنة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية في الدولة والاستفادة من الخبرات الموجودة في لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة وتقديم الدعم والتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتي التنمية المحلية والبيئة بما يحقق خدمة المواطن والوطن.

ورحبت وزيرة التنمية المحلية، والقائمة بأعمال وزير البيئة، بالأفكار والمقترحات التي تم مناقشتها خلال اللقاء والتي تتوافق مع رؤية وخطة الوزارتين واستراتيجيات الدولة في الكثير من الملفات وتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ بعض المبادرات التي تسعى لخدمة المواطنين وتطوير العمل في عدد من ملفات وزارة البيئة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، حرص اللجنة على تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المشترك والمستمر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة لصالح المواطن خاصة وأن دور وزارة التنمية المحلية محوري ورئيسي في التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية فيما يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ودعم جهود التنمية على مستوى المحافظات، مؤكدًا حرص اللجنة على دعم جهود وزارة البيئة فيما يخص السياسات التي تسهم في حماية البيئة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتنفيذ المشروعات ذات أثر بيئي ويدعم الجوانب الإقتصادية والاجتماعية، بما يساعد في تحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما أشاد النائب أسامة كمال، بجهود الدكتورة منال عوض على مستوى ملفات ومجالات عمل وزارة التنمية المحلية خلال فترة عملها منذ توليها المسئولية، وعدد من الملفات المهمة في عمل وزارة البيئة منذ تكليفها بمهام الوزارة.

