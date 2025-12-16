"نواة العلمية" توقع جولة تمويلية جديدة بقيمة 23 مليون دولار

وقعت "نواة العلمية" جولة تمويلية جديدة بقيمة 23 مليون دولار، في إطار خططها للتوسع الإقليمي والدولي وتعزيز قدراتها البحثية والتقنية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيسها، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال عمر صقر، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«نواة العلمية»، إن التمويل الجديد يستهدف تسريع خطط التوسع الجغرافي، وتطوير البنية التحتية البحثية والتكنولوجية، مشيرًا إلى اختيار «نواة» مؤخرًا ضمن التحالفات الفائزة بالمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، بما يعزز فرصها للنمو المستدام.

وخلال الفعالية، أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن توسع «نواة العلمية» إقليميًا ودوليًا يعكس قدرة شركات المعرفة المصرية على المنافسة عالميًا، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث والابتكار.

وأوضح أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الشركات القائمة على التكنولوجيا العميقة من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير الحوافز اللازمة لتوطين التكنولوجيا وتعظيم القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن ما حققته «نواة» يمثل نجاحًا مؤسسيًا قائمًا على الاستثمار في المعرفة، وليس مجرد توسع تجاري، مؤكدًا أن هذا النموذج يتسق مع توجه الدولة نحو اقتصاد يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن توجه «نواة العلمية» جزءًا من التمويل إلى التوسع في البنية التحتية البحثية، بما يشمل إنشاء مركز أبحاث في رواندا، إلى جانب مضاعفة حجم المعامل الحالية في مصر والمملكة العربية السعودية.