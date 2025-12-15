إعلان

هل الزيادة في البيع بالتقسيط تعد ربا.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

كتب : حسن مرسي

07:05 م 15/12/2025

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الله سبحانه وتعالى فرق بوضوح بين البيع والربا في القرآن الكريم.

وقال وسام خلال برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، إن رد الله على من ظن أن البيع مثل الربا كان قاطعاً بقوله "وأحل الله البيع وحرم الربا"، مضيفًا أن الزيادة في الثمن بسبب التأجيل لا تجعل المعاملة ربوية طالما كانت في إطار بيع مشروع.

أوضح وسام أن الفقهاء استنبطوا قاعدة "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، مشيرًا إلى أن الربا يحدث في القرض الذي يجر نفعاً، بينما البيع يعتمد على سلعة وثمن معلوم.

وتابع أمين الفتوى أحمد وسام أن البيع بالتقسيط جائز شرعاً إذا توافر شرطان: معلومية الثمن الإجمالي وقت التعاقد، ومعلومية الأجل المحدد للسداد.

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تحقق هذين الشرطين يخرج المعاملة من الغرر والجهالة ويجعلها بيعاً صحيحاً لا علاقة له بالربا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد وسام البيع بالتقسيط زيادة السعر الربا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء