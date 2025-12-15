هل الزيادة في البيع بالتقسيط تعد ربا.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الله سبحانه وتعالى فرق بوضوح بين البيع والربا في القرآن الكريم.

وقال وسام خلال برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، إن رد الله على من ظن أن البيع مثل الربا كان قاطعاً بقوله "وأحل الله البيع وحرم الربا"، مضيفًا أن الزيادة في الثمن بسبب التأجيل لا تجعل المعاملة ربوية طالما كانت في إطار بيع مشروع.

أوضح وسام أن الفقهاء استنبطوا قاعدة "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، مشيرًا إلى أن الربا يحدث في القرض الذي يجر نفعاً، بينما البيع يعتمد على سلعة وثمن معلوم.

وتابع أمين الفتوى أحمد وسام أن البيع بالتقسيط جائز شرعاً إذا توافر شرطان: معلومية الثمن الإجمالي وقت التعاقد، ومعلومية الأجل المحدد للسداد.

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تحقق هذين الشرطين يخرج المعاملة من الغرر والجهالة ويجعلها بيعاً صحيحاً لا علاقة له بالربا.