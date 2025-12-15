جريفولز إيجيبت تحصل على اعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA)

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما، شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها بالشراكة بين الحكومة المصرية من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة جريفولز العالمية الرائدة في مجال الأدوية المشتقة من البلازما والحلول الصحية المبتكرة، حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على اعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) والتي تشمل عمليات التبرع بالبلازما والفحوصات المعملية وسلاسل التبريد ونقل البلازما.

كما تم إدراج البلازما المصرية ضمن الملف الرئيسى للبلازما فىي أوروبا، وبذلك تصبح جريفولز إيجيبت أول شركة تحصل على الاعتماد الأوروبىي خارج الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وهو ما يؤكد اتباعها معايير الجودة العالمية ويعزز تواجدها الإقليمي والعالمي.

وبذلك أصبحت مصر أول مركز إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يمتلك منصة متكاملة لتوطين صناعة مشتقات البلازما، تبدأ من مرحلة التجميع وصولًا إلى تصنيع المنتج الدوائي النهائي.

وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس إدارة شركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما، إلى أن الحصول على هذا الاعتماد الذىي يعد تتويجًا للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة على مدار الـ5 سنوات الماضية، مؤكدًا أن استراتيجية الشركة تحرص على تعزيز قطاع الرعاية الصحية المصري من خلال ضمان استدامة توفير الأدوية المشتقة من البلازما للمرضى.

وأضاف: بفضل التزام متبرعينا ووعي الشعب المصري بأهمية المشروع، تمكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي بنسبة 100% في الألبومين البشري وعوامل التجلط والجلوبيولين المناعي والتي تعد من العلاجات الأساسية التي تحسن جودة حياة آلاف المرضى في العديد من الأمراض النادرة والمزمنة لتصبح مصر الدولة السادسة عالميًا التي تحقق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.

وواصل أنه استكمالًا لمنصة تصنيع البلازما المتكاملة، تم البدء في عمليات التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مصنع مشتقات البلازما بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي في 2026 لنفس المرحلة والتي تشمل مركز بلازما لوجيستي يعمل آليًا بالكامل، ومعمل مركزي للفحص ومخزن للمنتجات الدوائية النهائية.

