المتحف الكبير يحدد 15 ألف زائر حدًا أقصى يوميًا

كشف أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، عن قرار إدارة المتحف بتحديد حد أقصى لعدد الزائرين يوميًا، يصل إلى 15 ألف زائر، وذلك في إطار تنظيم حركة الزيارات والحفاظ على جودة التجربة السياحية داخل المتحف.

وأضاف غنيم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المتحف يشهد حاليًا إقبالًا كبيرًا من الزائرين المصريين والأجانب على حد سواء.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة في أعداد السائحين الأجانب، بالتزامن مع احتفالات أعياد الكريسماس.