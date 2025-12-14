أكد الإعلامي عمرو أديب أن قضية أرض نادي الزمالك تهدد الكيان الرياضي بالكامل بالانهيار، داعيًا إلى تحرك عاجل لحل الأزمة.

وقال في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "الوضع تجاوز البحث عن المسؤوليات، فأنا اليوم واقف عند حقيقة أن هذه القلعة الرياضية التي تضم 23 لعبة وعضوية آلاف الأعضاء مهددة بالانهيار".

وأضاف أديب متسائلاً: "هل ستسمح الجهة المسؤولة، ممثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحدوث ذلك؟".

وتابع مقدم "الحكاية": المعلومة التي عندي – وتُقال لأول مرة – هي أن الوزير كان واضحًا في الفترة الأخيرة بأن الوضع ليس سليمًا، وأن هناك أرضًا بديلة".

وأضاف: "المسألة ليست صعبة.. أول خطوة هي بيان واضح من وزارة الشباب والرياضة يؤكد أنه لم تعد هناك أرض للزمالك في هذا المكان".

وعن السيناريو العملي للحل، قال أديب: "الخيار المتاح هو بيع الأرض الحالية من خلال المزاد، واستخدام العائد لرد الأموال للهيئات الاقتصادية والبنوك الكبيرة التي دفعت نحو 780 مليون جنيه".

وأكد أن هذه الجهات المشترية "لم تخطئ"، بل اشتريت في أرض دولة، وأن تجميد أموالها يمثل مشكلة كبيرة.

ووجه أديب رسالة مباشرة لمجلس إدارة النادي الحالي، مؤكدًا: "على المجلس الحالي أن يتحمل المسؤولية كاملة حتى نعبر لبر الأمان".

ووصف التلويح بالاستقالة في هذا التوقيت بأنه "هروب.. وموقف غير شريف.. تاريخ الزمالك كله مجالس إدارة تسقط وتأتي أخرى بمشاكل جديدة.. هذه الدولة لن تسمح بانهيار هذه المؤسسة".