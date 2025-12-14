إعلان

قضية أرض نادي الزمالك.. متحدث الرياضة يكشف عن إجراء حال ثبوت إهدار للمال العام

كتب : حسن مرسي

10:08 م 14/12/2025

محمد الشاذلي متحدث وزارة الشباب والرياضة

قال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن ثبوت إهدار المال العام في قضية أرض نادي الزمالك سيترتب عليه تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أضاف الشاذلي أن أي تصرف من نادي الزمالك فيما يخص الأرض والإنشاءات يجب أن يكون بموافقة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد أنه لو كانت هناك موافقات مسبقة من الهيئة على تلك التصرفات، لم يكن سيتم التوجه لسحب الأرض من النادي.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى ضرورة التزام إدارة النادي بضبط النفس، خاصة فيما يتعلق بإصدار البيانات العلنية.

وأوضح: "يجب على مجلس إدارة الزمالك تقديم المستندات والوثائق الدالة على صحة موقفه بشكل مباشر إلى النيابة العامة، وهي الجهة القضائية المختصة"، مؤكدًا أن الجميع يهمه مصلحة نادي الزمالك ككيان رياضي وطني.

واختتم حديثه بدعوته لضرورة وجود تنسيق مؤسسي مباشر بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وإدارة النادي، قائلاً: "يجب أن يكون هذا التواصل عبر القنوات الرسمية، وليس عبر صفحات التواصل الاجتماعي".

محمد الشاذلي وزارة الشباب والرياضة قضية أرض نادي الزمالك أحمد موسى

