قال محمود كامل عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، إنه بناء على طلب أسرة الفنان الراحل مصطفى متولي، رجاء غير مسموح بتصوير جنازة السيدة الراحلة حرم الراحل مصطفى متولي وشقيقة الزعيم عادل إمام ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي.

وكتب "كامل" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الزملاء المصورين، ومن قبلهم الزملاء الأعزاء رؤساء التحرير وفقًا للقواعد المهنية المعتمدة من شعبة المصورين والنقابة يسمح بتصوير جنازات الشخصيات العامة فقط.

وأضاف: "وبناء على هذه القواعد، وبناء على طلب أسرة الفنان الراحل مصطفى متولي، رجاء غير مسموح بتصوير جنازة السيدة الراحلة".

وتابع: "الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة ورغبة أسرة الراحلة أهم من صورة ربما تلحق أذى أكبر بأسرة مكلومة.. فاستجيبوا لنداء الأسرة والنقابة والضمير المهني".

واختتم: "خالص التقدير لكل الزملاء الذين نثق في حفاظهم على مواثيق الشرف الصحفي، والقواعد المهنية والنقابية.. وخالص العزاء لأسرة الراحلة، تغمدها الله بواسع رحمته، وألهم ذويها الصبر والسلوان".