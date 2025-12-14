يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، مساء الأربعاء المقبل 17 ديسمبر، عرضًا سينمائيًا لثلاثية "الطريق إلى الله"، آخر أعمال المخرج الراحل شادي عبدالسلام.

ويُذكر أن فيلم «الطريق إلى الله» يتكوّن من ثلاثة أفلام تسجيلية قصيرة للمخرج الراحل شادي عبد السلام، الذي وافته المنية قبل استكمال المراحل النهائية لهذه الأعمال.

وقد تولّى المركز القومي للسينما، خلال رئاسة المخرج مجدي أحمد علي، توفير الدعم المالي والفني لإحياء هذه الأفلام المهمة، حيث قام باستكمال المونتاج وباقي المراحل النهائية خبير المونتاج الدكتور مجدي عبد الرحمن، صديق وتلميذ المخرج الراحل، وبمشاركة المخرجة الراحلة نبيهة لطفي، أحد مساعدي شادي عبد السلام. وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في 15 يونيو 2012.

وتتكوّن الثلاثية من ثلاثة أجزاء؛ الجزء الأول بعنوان «الحصن»، والثاني بعنوان «الدنداراوية»، وتدور فكرة الفيلمين حول سعي الإنسان المصري لفهم الحياة وممارستها بشكل صحيح وإيجابي من خلال صلته الدائمة بالله، والسعي لنيل رضاه بالذكر، والتمسك بالأرض، والروح الطيبة، وتوحيد المعبود. وجاء ذلك ضمن مشروع بدأه شادي عبد السلام في منتصف سبعينيات القرن الماضي لوصف مصر القديمة سينمائيًا.

أما الجزء الثالث، فيقدّم اقترابًا ومشاهدة لتصوّر شادي عبدالسلام لما كان سيكون عليه حلمه السينمائي الذي لم يكتمل «مأساة البيت الكبير – أخناتون»، وهو المشروع الذي ظل يعمل عليه قرابة 12 عامًا، دون أن تتاح له فرصة تنفيذه نظرًا لوفاته.

ويُعد شادي عبد السلام أحد أبرز رموز السينما المصرية، ومن أهم أعماله فيلم «المومياء»، الذي يُصنّف كعلامة فارقة وأحد أعمدة السينما المصرية والعالمية لما يتمتع به من رؤية فنية وبصرية متفردة.

ويحرص مركز الثقافة السينمائية على تقديم عروض للأفلام التسجيلية ذات الطابع التراثي، التي تمثل علامات بارزة في تاريخ السينما التسجيلية، مع مراعاة التنوع في العروض والأنشطة السينمائية بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية.

وتُقام الفعاليات تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك بمقر المركز 36 شارع شريف.

جدير بالذكر أن العرض يُقام يوم الأربعاء 17 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساءً، والدعوة عامة ومجانية لجمهور ومحبي السينما.