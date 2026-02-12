محافظ الجيزة ورئيس أوراسكوم يفتتحان معرضاً للحرف التراثية بالأهرامات

رسائل من وزير العمل الجديد للمديريات بالمحافظات.. تعرف عليها

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس عمرو جزارين، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز، معرضا للحرف اليدوية والتراثية، في منطقة الأهرامات.

وتفقد المحافظ المعروضات، وأشاد بها مؤكدا أن هذه الحرف اليدوية والتراثية من أهم مجالات الاستثمار الثقافي التي يجب الاهتمام بها.

ويُقام المعرض في منطقة أهرامات الجيزة، وذلك ضمن المنطقة التسويقية التي أعدّتها شركة أوراسكوم بيراميدز داخل منطقة الزيارة.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية المميزة، من بينها:

السجاد اليدوي، منتجات نبات الحلفا، البافن، المشغولات النحاسية، المشغولات الزجاجية، الأحجار الكريمة، عبايات كرداسة، منتجات جمعية تنمية السياحة بدهشور، منتجات جريد النخيل، السجاد الجلدي، التطريز، ومنتجات الكتان.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من: الخميس 12 فبراير 2026 وحتى السبت 14 فبراير 2026، وذلك يوميًا من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 4:00 عصرًا.

وذلك في إطار مبادرة محافظة الجيزة لدعم وتنمية صناعة الحرف اليدوية والتراثية.

يُعد المعرض إحدى المبادرات الهادفة إلى النهوض بالصناعات التراثية ودعم الحرفيين، بمشاركة 25 عارضًا من أبناء محافظة الجيزة.

