وزير الكهرباء يتفقد قطاع شبكات المدن الجديدة بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، خلال زيارة ميدانية مفاجئة، قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، في نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والذي يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب؛ لمتابعة مستجدات العمل في إطار تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والالتزام بمعايير الجودة والسلامة وضمان تأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار في ظل التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، ومتابعة الطاقة الكهربائية المشتراة والمبيعة، والفقد بمختلف أنواعه، والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل، ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار الزيارات الميدانية والجولات المستمرة لمتابعة سير العمل، ومستجدات تنفيذ خطة التشغيل وتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، وضمان الاستقرار والاستمرارية للتيار الكهربائي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والوقوف على الواقع الفعلي ومدى الالتزام بمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل "إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا".

واستهل عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، وتابع خطة الطوارئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومجريات التنفيذ الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتأمين التغذية، في ظل التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، والتعاون والتواصل مع المشتركين في القطاع الصناعي في إطار تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي من مسؤولي التشغيل حول مستجدات خطة العمل، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل؛ خصوصًا في المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية، واستعرض معدلات الأعطال وتطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات ومعدلات التحصيل والمتأخرات وتقارير لجان التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقة الكهرباء ونسبة محاضر الضبطية القضائية والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد في كل منطقة والإجراءات التي يجري تنفيذها في إطار خطة التصدي.

وتمت مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات المشتركين وأهمية المتابعة والتواصل؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة في المدن الجديدة داخل نطاق العمل والتيسير على طالبي الخدمة؛ خصوصًا في ما يتعلق بتركيب العدادات الكودية.

وقال عصمت إن الوزارة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في إطار خطة العمل التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود، مؤكدًا أن المواطن شريك ومن حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذي شهده قطاع الكهرباء، وهو عامل رئيسي في نجاح مبادرة تحسين الكفاءة والترشيد.

وأشار وزير الكهرباء إلى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال الوجود الميداني، وعمل لجان المرور والمتابعة ومراجعة تقارير منظومة الشكاوى والبلاغات، وغيرها من الأدوات، للتأكد من تطبيق معايير الجودة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير التي تم اعتمادها لتقديم خدمات لائقة، موجهًا بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك في كل منطقة وتأكيد اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي ومراجعة معدلات الطاقة المشتراة والمبيعة وضرورة التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية في هذا المجال.

