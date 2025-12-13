تحرك برلماني بسبب السياسات السعرية المزدوجة لتوصيل الغاز في بالبحيرة

كتب- نشأت علي:

وجَّه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًّا إلى الحكومة، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن السياسات السعرية المزدوجة لشركة "ناتجاس" في توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

وأشار النائب إلى أنه تلقى عددًا من شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية، بشأن قيام شركة "ناتجاس"، بمحاسبة أهالي بعض القرى؛ مثل قرية "شرق المصيف" على خدمة توصيل الغاز الطبيعي، وفقًا لفئة سعرية أعلى من باقي القرى بالمنطقة.

وأوضح زين الدين، في سؤاله، أن التفرقة السعرية في توصيل الغاز الطبيعي، على الرغم من أن توقيت توصيل الغاز للجميع متقارب، بعد الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لتلك المناطق.

وأكد عضو مجلس النواب أن قيام الشركة بالتفرقة في الأسعار بين المناطق والقرى وبعضها، ما بين سعر مدعوم وسعر استثماري، أمر يتعارض مع الدستور الذي يلزم بمبدأ العدالة والمساواة بين الجميع.

وطالب زين الدين وزارةَ البترول بإلزام الشركة بسرعة مراجعة إجراءات تسعير الخدمات بمناطق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وتوضيح سبب ذلك الاختلاف في الفئة السعرية.

