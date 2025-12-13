السكة الحديد تسير القطار الـ38 لنقل 1028 سودانيًا إلى وطنهم

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مشاركتها في تنفيذ مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين.

وانطلق صباح اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 القطار رقم (1940) من محطة مصر بالقاهرة متجهًا إلى محطة السد العالي بأسوان، وعلى متنه 1028 راكبًا سودانيًا، وذلك ضمن الرحلة رقم 38 من القطارات المخصصة لخدمة هذا المشروع.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الأشقاء السودانيين، وتيسير عودة آمنة ومنظمة إلى وطنهم، حيث ارتفع إجمالي عدد من تم نقلهم عبر الرحلات المنتظمة لقطارات الهيئة إلى نحو 36600 راكب منذ انطلاق المشروع.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 23:40 مساءً، على أن يعود القطار ذاته من أسوان في الساعة 11:30 صباح اليوم التالي ضمن خطة التشغيل لتلبية احتياجات جمهور الركاب.

اقرأ أيضًا:

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

الحد الأدنى للأجور.. فرص عمل جديدة في شركات خاصة

صادرات مصر الزراعية تسجل 8.8 مليون طن في 2025