بحضور رئيس مجلس الشيوخ ووزراء وكبار القضاء.. 23 صورة من زفاف نجل مساعد أول وزير العدل

كتب-عمرو صالح:

12:10 ص 13/12/2025
تصوير- هاني رجب

احتفل اليوم المستشار محمد عبده صالح مساعد أول وزير العدل لقطاع الخدمات الطبية بحفل زفاف نجله أحمد بإحدى الفنادق الكبرى .

وقد حضر الحفل المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والمستشار أحمد علي محجوب وأمين عام مجلس النواب وأمين عام مجلس الشيوخ.

كما حرص على الحضور المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل والمستشار أحمد الزند وزير العدل ورئيس نادي القضاة الأسبق والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار السابق والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومى للمرأة وعدد من رؤساء الهيئات القضائية ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والشيوخ .

