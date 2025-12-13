الصحة: تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية بمحافظة القليوبية خلال 11 شهرًا

من القاهرة إلى العالم.. المتحف المصري الكبير يضع مصر على خريطة السياحة

تصوير- هاني رجب

احتفل اليوم المستشار محمد عبده صالح مساعد أول وزير العدل لقطاع الخدمات الطبية بحفل زفاف نجله أحمد بإحدى الفنادق الكبرى .

وقد حضر الحفل المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والمستشار أحمد علي محجوب وأمين عام مجلس النواب وأمين عام مجلس الشيوخ.

كما حرص على الحضور المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل والمستشار أحمد الزند وزير العدل ورئيس نادي القضاة الأسبق والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار السابق والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومى للمرأة وعدد من رؤساء الهيئات القضائية ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والشيوخ .

اقرأ أيضا:

بدء تحصيل تذاكر ركوب لأتوبيسات النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية يناير المقبل

الصحة: غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص

أمطار على القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

نقيب البيطريين يكشف مفاجأة عن السعر العادل لكيلو اللحمة