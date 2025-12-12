جدل بين زاهي حواس ووسيم السيسي حول بناة الأهرامات |فيديو

شهدت جلسة نقاشية بين الدكتور وسيم السيسي أستاذ جراحة الكلى والباحث في المصريات، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار المعروف جدلاً حاداً حول أصول الحضارة المصرية القديمة وإمكانية تدخل كائنات من خارج كوكب الأرض في بنائها.

من ناحيته، أصرّ وسيم السيسي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، على أن الأسس العلمية والرياضيات المتقدمة الموجودة في البرديات تشير إلى ظاهرة نادرة يجب تفسيرها متسائلاً إن كان الأساس العلمي لتلك الحضارة هو إنجاز مصري خالص أم أن سكان كوكب آخر بنوا الأهرامات؟، مبديًا رغبته في نسف أي فرضية تشير إلى تدخل فضائي.

بدوره، اعترض زاهي حواس بشدة على الطرح المتعلق بالكائنات الفضائية مؤكدًا أن هذا الكلام غير حقيقي.

ودافع عن موقفه بخصوص الجدل حول وجود بردية في الفاتيكان تتحدث عن هذا الأمر مؤكدًا بالقول يا دكتور لا توجد بردية في الفاتيكان في هذا الموضوع نهائي دي بردية وهمية، طالبا من السيسي إعلان هذه الحقيقة للجمهور لينفي وجود هذه البردية.

وأبدى وسيم السيسي استعداده للإقرار بعدم وجود البردية في الفاتيكان بناءً على تأكيد حواس قائلًا "أنا هقولهم الدكتور زاهي بيقول البردية دي ملهاش وجود تمام التمام يا سلام تبقى كده قولت الحقيقة".

وانتقل الحديث عن "وادي الملوك"، حيث اختتم السيسي قائلا: وادي الملوك أنا دايماً أقول يا جماعة أنا معرفش فيه حاجة، أنا جالي محامي اسمه كذا كذا جالي في العيادة وأنا معرفوش، جايلي ليه؟ قالي أنا محامي بس مابشتغلش في المحاماة، أنا في مدينة رخامية وأنا بفهم في الرخام، الرخام ده من تريستا، نوعه تريستا وده في اسكندرية إلى آخره، قولتله طيب كلامك ده إنشا أيه الدليل؟ راح مطلعلي CD والحمد لله إن الدكتور خالد العناني وزير الآثار الأسبق أكد لك أن هذا الكلام حدث".

