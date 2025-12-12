حالة الطقس اليوم.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين وقائدي المركبات، من حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقالت الأرصاد في منشور عبر صفحتها الرسمية فيس بوك، أنه من المتوقع أن تسود شبورة مائية بدءا من الساعات الأخيرة مساء اليوم وحتى التاسعة من صباح غدا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مشيرة إلى أنها قد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وطالبت الأرصاد المواطنين توخى الحذر أثناء القيادة حفاظا على سلامتهم الصحية.

وتوقعت الأرصاد تكون فرص أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة أحياناً على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري لتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى غدا ٢١ درجة مئوية.

