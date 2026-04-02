حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري.

وتوقعت الأرصاد خلال الساعات القادمة أن تؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.

ونصحت الأرصاد باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.