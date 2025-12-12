أكد الدكتور سهيل دياب، الأكاديمي والخبير في الشؤون الدولية، أن الأحداث الجارية في قطاع غزة تؤكد استمرار حرب الإبادة دون انقطاع.

وقال دياب في مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الحصار الشديد على الفلسطينيين وسط البرد القارس دليل دامغ على بقاء الأحلام الإسرائيلية الطاغية حية.

وأوضح دياب أن الولايات المتحدة اضطرت للموافقة على اتفاق شرم الشيخ لأسباب عدة، مشيرًا إلى فشل إسرائيل في خطة التهجير والجهود المصرية الفعالة وصمود الشعب الفلسطيني أمام القسوة.

وتابع الخبير في الشؤون الدولية سهيل دياب، أن واشنطن تسعى لإغلاق ملف غزة بسرعة قبل الانتخابات الأمريكية، مضيفًا أن ترامب يواجه ضغوطًا داخلية شديدة.

وأكد الدكتور سهيل دياب، أن الجرائم الصهيونية تمثل سقوطًا أخلاقيًا أمام العالم، مع معاناة غزة من تساقط الأمطار على الخيام.

وأضاف دياب أن العالم فشل حتى الآن في لجم هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن الدعم الأمريكي غير المحدود هو السبب الرئيسي في هذا البطش.

وأشار دياب إلى ضرورة وقوف العالم بقوة أمام الاحتلال وفرض عقوبات إضافية، مؤكدًا أن ترامب يخشى كسب الصين ثقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لذا تسعى أمريكا لحلول جذرية قبل الانتخابات.

اقرأ أيضا:

بدء تحصيل تذاكر ركوب لأتوبيسات النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية يناير المقبل

الصحة: غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص