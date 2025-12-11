إعلان

رئيس مجلس النواب ينعى النائب أحمد جعفر

كتب : نشأت علي

10:28 م 11/12/2025

النائب أحمد جعفر

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس المغفور له بإذن الله النائب أحمد جعفر عضو مجلس النواب الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

