السكة الحديد تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا

كرمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عددًا من أبناء العاملين المتفوقين في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي المنقضي، وذلك بحضور المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.

وخلال المراسم، سلم رئيس الهيئة، شهادات التقدير للطلاب المتفوقين دراسيًا، مقدمًا التهنئة لهم على ما حققوه من إنجاز علمي متميز، مشيدًا بأسرهم الكريمة على تحملهم مشاق تربية الأبناء وإكسابهم القيم الخلقية والوطنية، في ظل ظروف التشغيل الشاقة بالهيئة.

وأعرب رئيس الهيئة، عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في مختلف القطاعات وتنفيذ المهام والمسئوليات المكلفين بها في خدمة المواطنين بكل تفانٍ وإخلاص، مؤكدًا حرص الهيئة على استمرار هذا التقليد السنوي تقديرًا لأبنائهم ودافعًا لكل من يبذلون الجهد لبناء مستقبل أفضل لمصر.

