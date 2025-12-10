إعلان

المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بـ30 دائرة ملغاة

كتب : أحمد أبو النجا

10:32 ص 10/12/2025

انتخابات مجلس النواب 2025

يدلي المصريون في الداخل، اليوم الأربعاء، بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل الدوائر التي ألغت أحكام المحكمة الإدارية العليا نتائجها في المرحلة الأولى.
وكان التصويت للمصريين في الخارج قد جرى يومي الإثنين والثلاثاء 8 و9 ديسمبر الجاري داخل 30 دائرة في 10 محافظات، فيما يتواصل الاقتراع بالداخل اليوم الأربعاء وغداً الخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر.
أما جولة الإعادة، فيجري التصويت للمصريين بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، على أن يجرى الاقتراع بالداخل يومي 3 و4 يناير.
وتشمل الدوائر التي تجرى بها الإعادة في الخارج، وفق بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، دوائر في محافظات: الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، المنيا، الجيزة، البحيرة، سوهاج، أسيوط، والفيوم.
وأكدت الهيئة أن التصويت يبدأ من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة. ودعت الناخبين للمشاركة الفاعلة واختيار من يرونه قادرًا على تحمل مسؤولية التشريع والرقابة.

