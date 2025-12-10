تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
سعر الدولار مقابل الجنيه
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، بينما استقر في 7 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.59 جنيه للشراء، و47.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.