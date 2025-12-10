محافظ جنوب سيناء يتابع موقف منحة البنك الإسلامي لمدينة دهب -صور

ترأس الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة موقف منحة البنك الإسلامي لمدينة دهب، والمشروعات ذات الأولوية بها الجاري تنفيذها بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة، بحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وبعثة البنك الإسلامي، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.



كما شارك في الاجتماع المدير الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية، ومدير مكتب برنامج الهابيتات، ومدير الصناديق العربية بوزارة التعاون الدولي، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية.



وجرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المخطط الاستراتيجي لمدينة دهب، وخطة العمل، وبناء القدرات، إلى جانب تحديد ودعم المشروعات ذات الأولوية التي تستهدف تعزيز الاستثمار، وتطبيق الحلول الذكية، ورفع جودة الحياة، والحفاظ على الطابع البيئي والسياحي الفريد للمدينة.



وجرى التوافق على عدد من المشروعات ذات الأولوية التى سوف تسرع من عجلة التنمية بالمدينة، ومنها تطوير عدد 3 مواقع غوص عالمية التي تتميز بها المدينة " البلوهول، الثري بولز، الكانيون"، والتطوير العمراني وإعادة تخطيط منطقة العصلة، وتحويلها من منطقه عشوائية إلى منطقة مخططة متكاملة تتوافر بها كافة الخدمات، إضافة إلى مناطق الامتداد العمراني المجاورة لها والتوسعات العمرانية الغربية، وكذا اعتماد المنطقة السكنية البديلة للعقود القديمة بما يتوافق مع استعمالات المخطط الاستراتيجي، وتوفير حديقة مركزية على مساحة 65 ألف متر مربع ومناطق الخدمات بالمنطقة، وتخطيط منطقة وادي دهب للتكامل مع متطلبات التوسع المستقبلي وجعلها مناطق خضراء مفتوحة ومجرى مائي.



وتطوير منطقة اللاجونا كمركز ترفيهي سياحي عالمي يشمل عدد من الأنشطة المكملة تتناسب مع كون المنطقة ذات طبيعة خاصة، و إعداد منظومة متكاملة للنقل الجماعي تشمل وسائل النقل المختلفة الصديقة للبيئة، وتصميم وأماكن المحطات، وتطبيق ذكي لإدارة المنظومة، ودراسة منظومة الطاقة الشمسية والكهرباء والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، و إعداد دراسة الهوية البصرية والطابع المعماري والاشتراطات التصميمية لمدينة دهب.



وأكد محافظ جنوب سيناء، على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وزيادة القدرة التنافسية للمدينة سياحيًا واستثماريًا، مع الحفاظ على التوازن بين التنمية المستدامة ومتطلبات المجتمع المحلي.



وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة جنوب سيناء والجهات الدولية الداعمة، مع المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، لضمان تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة بمدينة دهب.