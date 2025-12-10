إعلان

27 مرشحا على مقعد واحد.. توافد الناخبين على لجان المنتزه بالإسكندرية -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

10:06 ص 10/12/2025
فتحت لجان دائرة المنتزه بالإسكندرية، أبوابها في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى.

وبدأت أعداد من المواطنين في التوافد على المقرات الانتخابية منذ اللحظات الأولى لبدء التصويت، حيث جرى تنظيم عملية دخول الناخبين لتيسير عملية الإدلاء بالأصوات وضمان انسياب الحركة داخل وخارج اللجان.

ويتنافس في الانتخابات بالدائرة 27 مرشحا على مقعد واحد، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية بشفافية وتنظيم كامل.

وتضم دائرة المنتزه لجنة عامة واحدة و79 مقرا انتخابيا تشمل 152 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 1,263,674 ناخبا، وتقع جميعها ضمن نطاق أقسام شرطة منتزة أول وثان وثالث.
وأعلنت المحافظة عن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة في حيَّي منتزه أول وثان، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية في ديوان عام محافظة الإسكندرية، لمتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول والتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ خلال يومي العملية الانتخابية.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتجهيز أماكن مخصصة لاستراحة كبار السن وذوي الهمم داخل المقرات الانتخابية، مع توفير كراسي متحركة لتسهيل الحركة، وهو ما انعكس على زيادة الإقبال منذ الصباح، وطمأن المواطنين على سهولة المشاركة دون أي معوقات.

