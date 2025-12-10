بالصور- انتظام التصويت في 152 لجنة بأسوان

افتتحت 152 لجنة فرعية بمحافظة أسوان أبوابها في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، لاستقبال الناخبين للتصويت في 3 دوائر انتخابية كانت محكمة القضاء الإداري قد قررت إلغاء الانتخابات بها، وهي:

الدائرة الأولى وتضم مركز ومدينة أسوان ومركز دراو ومدينة أبو سمبل.

الدائرة الثالثة وتضم مركز ومدينة نصر النوبة.

الدائرة الرابعة وتضم مركز ومدينة إدفو.

وتشمل الدائرة الأولى بمركز أسوان 54 لجنة فرعية بقاعدة تصويتية تبلغ 419 ألفًا و764 ناخبًا، ويتنافس فيها 16 مرشحًا بينهم سيدة واحدة، على مقعد واحد.

أما الدائرة الثالثة بنصر النوبة فتضم 43 لجنة فرعية بطاقة تصويتية قدرها 81 ألفًا و435 ناخبًا، ويتنافس فيها 17 مرشحًا بينهم 3 سيدات، على مقعد واحد.

فيما تضم الدائرة الرابعة بمركز إدفو عدد 55 لجنة فرعية، بعدد ناخبين يصل إلى 336 ألفًا و129 ناخبًا، ويتنافس فيها 20 مرشحًا بينهم سيدتان على مقعد واحد.