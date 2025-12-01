وزير الصحة: دليل شامل للاستثمار الصحي يتضمن حوافز وإعفاءات ورخصة ذهبية

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة أعدّت أول دليل رسمي شامل للاستثمار الصحي في مصر، يمثل خارطة طريق واضحة توفر قاعدة بيانات موسعة للفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات، وتعرض آليات ترخيص مبسطة بإجراءات سريعة.

وبحسب بيان، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية.

وأوضح الوزير أن الدليل يتضمن إضافة حوافز استثمارية كبيرة تشمل إعفاءات ضريبية ممتدة ورخصة ذهبية وحرية تحويل الأرباح.

كما يشمل الدليل التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل المنشآت الصحية.

وتقام فعاليات القمة في انعقادها الثاني تحت عنوان "التوسعات الحتمية لاستثمارات الرعاية الصحية بتوجيهات رئاسية وسط اهتمام دولي بمتغيرات اقتصادية داعمة"، حيث تبحث مستجدات المشروعات الجديدة وآليات تحفيز الاستثمار، وسبل التعاون الدولي في استثمارات الرعاية الصحية بين مصر والدول العربية والأجنبية، والتيسيرات المتاحة للقطاع.