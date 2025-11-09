شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب غدًا الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل طقس غدًا الإثنين 10 نوفمبر 2025، محذرة من تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، مع طقس خريفي يميل للبرودة صباحًا والحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة إن البلاد ستشهد طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وأول الليل، بينما يميل للحرارة خلال ساعات النهار على معظم المناطق، ويصبح حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أن الشبورة المائية الكثيفة تعد أبرز الظواهر الجوية، حيث تبدأ من الساعة الرابعة فجرا وتستمر حتى التاسعة صباحًا، وذلك على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة أن بعض السحب المنخفضة ستظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق، مع فرص أمطار خفيفة وضعيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وأجزاء متفرقة من جنوب البلاد.

وأكدت الهيئة ضرورة توخي الحذر الشديد أثناء القيادة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال فترة الشبورة، مع إمكانية ارتداء ملابس خريفية دافئة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

