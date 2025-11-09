أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن نمو قطاع الاتصالات يتراوح من 14% إلى 16% سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً ثلاثة أضعاف معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن هذا القطاع لديه القدرات التي تمكنه من التضاعف وأن يصبح رقماً محورياً من الاقتصاد المصري الذي يبلغ حالياً 6% من إجمالي الناتج المحلي، أملا أن يتضاعف خلال السنوات القليلة القادمة.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لرئيس الوزراء، اليوم الأحد عقب كلمته خلال فعاليات "القمة العالمية لصناعة التعهيد" التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهدت توقيع مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات لها في مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصرية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في مستهل تصريحاته، عن سعادته بهذا اليوم، الذي شارك فى مستهله فى افتتاح الدورة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA2025 ، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور ومشاركة كبريات الشركات العالمية فى مجال الصناعة والنقل، مؤكدا أن هذه المجالات تُعد جزءا من البناء الاصيل والقطاعات الرئيسية لرؤية مصر 2030، وكذا القطاعات الأربعة الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، وهي: الصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونوه مدبولي إلى أنه يختتم اليوم بالمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يشهد توقيع مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات لها جديدة فى مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية، للعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا القطاع الواعد.

وقال إن ما نجنيه اليوم من حصاد فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو نتاج لرؤية الدولة وجهودها خلال السنوات الماضية لتطوير هذا القطاع، وذلك باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي الحديث، وهو ما يأتي فى ظل ما تتمتع به مصر الفتية من حجم سكانها من الشباب الذي يمثل نحو 60% من حجم السكان ويصل عمرهم إلى أقل من 40 عاما، مشيراً إلى أن جزءا كبيرا من الخريجين من الجامعات المصرية سنويا والذي يصل عددهم إلى أكثر من 750 ألف خريج، جزء كبير منهم يتجه للعمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي هو ما يتيح قوة بشرية كبيرة مكنت الدولة من تحقيق العديد من الطفرات في هذا القطاع الواعد.

ولفت إلى متابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لملف وجهود دعم وتطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصورة مستمرة ، وما يتم من شراكات مع العديد من الشركات العالمية، وكذا البنية الأساسية المطلوبة للدفع بهذا القطاع إلى آفاق ارحب ، وهو الذي يسهم في تمكين المزيد من الشركات العالمية للدخول للسوق المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الاتصالات فى مصر يزخر بالعديد من الامكانات الواعدة، مؤكداً أنه يحتل أولوية أولى ضمن توجهات الدولة الاستثمارية، لافتا إلى أن أكثر من 6 مليارات دولار هو حجم الاستثمارات المباشرة فى مجالات البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الحكومة عملت على تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي لقطاع خدمي وإنتاجي فعّال، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي، إلى جانب دوره فى تعزيز الصادرات المصرية الرقمية، مضيفا في هذا الصدد " أننا نحتفل اليوم بوجود 55 شركة عالمية سواء قائمة وتتوسع أو تفتتح لاول مرة نشاطها وأعمالها فى مصر ، وهو ما يسهم فى اتاحة نحو 70 ألف فرصة عمل جديدة للشباب فى مجال التعهيد".

وعرُف رئيس الوزراء مراكز التعهيد، بأنها عبارة عن المقرات التي تقوم الشركات العالمية بإقامتها في مصر، وتوظّف بها الشباب المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، وذلك لتقديم الخدمات الرقمية والتقنية لعملاء الشركات في مختلف انحاء العالم، لافتا في هذا الصدد إلى أن التوظيف في هذا المجال يشترط إجادة اللغات الأجنبية، ذاكراً ما نقله مدير والشركات عن الشباب المصري خلال العديد من الجولات التفقدية بمثل هذه المراكز "لم نجد شبابا أكثر موهبة وقدرة على تعلم اللغات الأجنبية مثل الشباب المصري"، فهو شباب قادر على تعلم اللغات الإنجليزية ، والفرنسية ، والإسبانية، والألمانية، وغيرها من اللغات الخاصة بدول شرق آسيا، وهو ما أتاح تنوعا في الكفاءات والقدرات، وساهم في افتتاح العديد من المراكز للشركات العالمية في مصر لتقديم مختلف خدماتها من خلال هذه المراكز.

وأشار إلى مشاركته عام 2022 في مؤتمر التعهيد في هذا الوقت، والذي شهد توقيع 29 شركة عالمية، التزمت وقتها بإضافة 34 ألف فرصة عمل في مصر خلال ثلاث سنوات، مؤكداً أنه بالفعل، مع نهاية 2024، أضاف القطاع أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديدة من هذه التوقيعات، وهو ما يؤكد ريادة مصر في هذا القطاع، وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات في هذا الصدد، ومدى نجاح الشباب المصري في إقناع الشركات العالمية بكفاءتهم وقدرتهم على العمل بهذا القطاع.

وتابع مدبولي :" إننا نشهد اليوم توقيع مذكرات تفاهم لـ 55 شركة عالمية، وهو ما يسهم فى إضافة 70 ألف فرصة عمل"، معربا عن أمله في أن تصل هذه الفرص إلى 100 ألف فرصة عمل.

ونوه رئيس الوزراء بأهمية مراكز التعهيد، حيث أنها تسهم في تشغيل شباب متخصصين، مضيفا:" هولاء الشباب يكونون بالفعل سفراء لمصر بمختلف أنحاء العالم، وهو ما يسهم في زيادة الدخل القومي للدولة المصرية".

وقال مدبولي: "أؤكد مرةً أخرى، أنه مثلما تستثمر الدولة في البنية الأساسية، فهى تستثمر أيضاً في رأس المال البشري، وذلك من خلال التركيز على تطوير التعليم وإنشاء الجامعات والمدارس التي تمكن أبناءنا من أن يكونوا مؤهلين للدخول في هذه الصناعة، ومؤخراً بدأنا في إدخال مادة الذكاء الاصطناعي أيضاً في التعليم الثانوي في مدارسنا، بحيث تكون مادة موجودة لتؤهل شبابنا من قبل الدخول للمرحلة الجامعية بهدف التعرف على كل مبادئ وأسس هذه الصناعة الواعدة".

وتابع: "اليوم وزارة الاتصالات بجانب منظومة التعليم أصبحت قادرة على تدريب 800 ألف متدرب سنوياً، في مستويات مختلفة من هذه الاحتياجات في هذا القطاع المهم جداً، وبالتالي فإنني أوجه رسالة لكل الأسر المصرية، بأن أي شاب وفتاة اليوم يتلقون هذه النوعية من التدريب تتوافر لهم فرص للعمل أكبر بكثير من الأسواق التقليدية التي كنا قد تربينا وتعودنا عليها".

وأكد مدبولي، مجددا أن الاستثمار في العنصر البشري بالنسبة للدولة المصرية هو أولوية أولى، والدولة مستمرة في دعم هذا القطاع، كما أن مصر تتربع الآن في صدارة القارة الإفريقية من حيث سرعة الإنترنت للعام الخامس على التوالي، وأسعارنا من أرخص الأسعار على مستوى القارة والعالم، وبالتالي فإن كل ما سبق يؤكد لنا أن مصر اليوم تسير في الطريق الصحيح في هذه الصناعة المهمة جداً والواعدة، متوقعا أن يكون المستقبل به كل الخير لشبابنا في هذا القطاع، الذي هو بالفعل وبحق قطاع المستقبل.