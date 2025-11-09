دافع الإعلامي عمرو أديب عن حقه في تغيير آرائه السياسية عبر مراحل مختلفة، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد مسألة طبيعية.

وقال أديب خلال برنامج "قابل للجدل" على قناة "العربية": "أنا لا أحمل ضغينة لأحد، ولكن أملك الحق في أن أعبر عن رأيي عندما أرى براهين"، مستنكرًا ما وصفه بالهجوم الذي يتعرض له بسبب تطور مواقفه.

وأضاف أديب: "الرئيس الراحل محمد حسني مبارك رجل عظيم ومحترم، وأنا أكتر صحفي ركبت معه الطائرة في جولاته"، مؤكدًا أنه لا يحمل أي ضغينة تجاهه.

وتابع: "أيام مبارك كانت هناك مراكز قوى متعددة وتنازعات بين ما كان يُسمى بالحرس القديم والحرس الجديد".

وأشار أديب إلى أن شائعات التوريث كانت هي السبب الجوهري في الأزمة التي مر بها، مضيفًا: "كانت هناك شائعات عن التوريث، وأكرر أنها كانت شائعات، ولم يكن الأمر واضحًا بالنسبة لنا".

وأكد أن تعليقاته حول هذه القضية كانت في قناة مشفرة، لكنها مع ذلك أدت إلى صدام مع الجهات الرسمية.

وتابع شارحًا لحظة الصدام: "الفكرة التي قلتها يومها والناس كلها تضايقت منها، عندما قلت "خدوني معاكم"، كنت أقصد أنكم تعرفون أن هذا الرجل قادم ليكون رئيسًا فلماذا لا تخبروني؟"، مؤكدًا أن هذه الجملة كانت السبب المباشر في قرار منعه من العمل من قبل مراكز القوى.