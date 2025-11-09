عمرو أديب يكشف: هذا ما حدث عندما عارضت "توريث الحكم" في عهد مبارك

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل صادمة حول الأزمة التي تعرض لها بسبب معارضته لما كان يُعرف بقضية "توريث الحكم" في نهاية عصر الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

وقال "أديب"، خلال حواره ببرنامج "قابل للجدل" على فضائية العربية: "لقد اضطررت لترك العمل والجلوس في المنزل بسبب حديثي عن قضية التوريث وانتقال الحكم إلى جمال مبارك".

وأضاف أديب: "بالنسبة للرئيس محمد حسني مبارك فأنا أكثر صحفي ركبت معه الطائرة، ورجل عظيم ومحترم وليس هناك ضده أي شيء".

وتابع موضحًا طبيعة الأجواء في تلك الفترة: "كانت الدولة تشهد وجود مراكز قوى وتنازعات متعددة، مع ما كان يُطلق عليه الجيل القديم والحرس القديم والحرس الجديد".

وأشار أديب إلى حدة موقفه من هذه القضية، مؤكدًا: "كنت حادًا جدًا في حديثي عن المسألة في إحدى القنوات المشفرة، وقلت يومها بأن هذا الرجل قادم ليكون رئيسًا فاخدوني معاكم في المعرفة والهوجة".

وأكد أديب أنه لا يزال يجهل هوية صاحب القرار النهائي بمنعه من الظهور إعلاميًا، قائلًا: "لا أعلم حتى الآن من وقّع على ورقة وقفي ومنعي من العمل في أي قناة في العالم العربي".

ولفت إلى أن الشيخ وليد الإبراهيم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MBC، هو من تدخل لإنقاذ مسيرته الإعلامية.

وأوضح: "الشيخ وليد الإبراهيم له فضل عليا، حيث توسط لدى الإدارة المصرية ووافقوا على مشاركتي في برنامج 'Arab's Got Talent' شريطة ألا أتحدث في السياسة"، معبرًا عن امتنانه لهذه الفرصة التي أنقذته من الجلوس في البيت دون عمل.