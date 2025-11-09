كتب- محمد سامي:

أعلن المستشفى الجوي التخصصي استضافة الأستاذ الدكتور أحمد يسري القرموطي، خبير جراحات العيون (جلوكوما) بمستشفى مورفيلدز- إنجلترا، في الفترة من 22 حتى 23/11/2025 .

وتستقبل العيادات التحضيرية حاليًّا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادة؛ أيام: الإثنين والأربعاء من كل أسبوع حتى 17/11/2025 .

ويكون الحجز والاستعلام على رقم تليفون: 19448 – 012003986240 .