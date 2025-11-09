إعلان

المستشفى الجوي التخصصي يستضيف خبيرًا عالميًّا في جراحات العيون -المواعيد والحجز

كتب : محمد سامي

03:38 م 09/11/2025

المستشفى الجوي التخصصى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد سامي:

أعلن المستشفى الجوي التخصصي استضافة الأستاذ الدكتور أحمد يسري القرموطي، خبير جراحات العيون (جلوكوما) بمستشفى مورفيلدز- إنجلترا، في الفترة من 22 حتى 23/11/2025 .

وتستقبل العيادات التحضيرية حاليًّا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادة؛ أيام: الإثنين والأربعاء من كل أسبوع حتى 17/11/2025 .

ويكون الحجز والاستعلام على رقم تليفون: 19448 – 012003986240 .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشفى الجوي التخصصي أحمد يسري القرموطي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر
قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
الفيروس المخلوي.. ما خطورته على الرُضع وكبار السن؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر