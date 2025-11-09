تصوير- نادر نبيل:

انطلقت منذ قليل، ندوة "غزة: التغطية مستمرة"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للإعلام.

ويشارك في الندوة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، يوسف الأستاذ، مدير الأخبار، قناة الغد، وتدير الجلسة آية عبد الرحمن شاهين، مذيعة من قناة إكسترا نيوز.

ومن جانبه قال يوسف الأستاذ: في بداية الحرب تم تدمير جميع مكاتب الصحفيين في غزة، ولذا أصبحت التغطية يتم نقلها عن طريق تليفونات المراسلين، مشيرا إلى أن العالم لم يفقد هذا الكم من الصحفيين في الحرب حيث تم استهداف اكثر من ٢٥٠ صحفي خلال العامين الماضيين.

وأضاف: إسرائيل تفاخرت بأنها استطاعت قتل أكبر عدد من الصحفيين، حتى أن أحد الصحفيين أصابته في الميدان وعندما انتقل إلى المستشفى قامت بقصف المستشفى لتتأكد من وفاته.

وتابع: السؤال الآن كيف لنا أن نبدع في ابتكار وسائل تغطية لتكون الصورة حاضرة في غزة، وقد شاهدنا آلاف القصص لما يحدث في غزة ولازال الشهود أحياء، حتى تظل القضية حاضرة، ويمكن أن نركز على قصص الحياة والأمل لدى أهلنا.

وشدد على أهمية التركيز على المصداقية حتى لا يتم تشويه الرواية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة احترام إنسانية أهل غزة وصون كرامتهم، من خلال طمس صورهم في بعض الأحيان إذا اقتضى ذلك.

يذكر أن منتدى مصر للإعلام هو منتدى سنوي مستقل انطلق عام 2022 في العاصمة المصرية القاهرة، ومنصة دولية للمعارف الإعلامية المتطورة وبناء القدرات والكوادر المؤهلة، كما يعمل على تطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة.

وانطلقت أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، التي يقام تحت عنوان "2030.. من سيستمر؟" بمشاركة أكثر من 2500 صحفي من مصر والمنطقة وأنحاء العالم.