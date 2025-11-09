إعلان

أول صور للسيارات الكهربائية المُجمعة في مصر

كتب : أحمد الجندي

12:55 م 09/11/2025
    أول صور للسيارات الكهربائية المُجمعة في مصر (2)
    أول صور للسيارات الكهربائية المُجمعة في مصر (1)

كتب- أحمد الجندي:

شهدت الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، المقامة اليوم، الكشف عن السيارات الكهربائية التي تم تجميعها في مصر.

وجاء ذلك خلال افتتاح المعرض، الذي أقيم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تفقد مدبولي نماذج السيارات الكهربائية الجديدة التي تم تجميعها محليًا داخل مصانع مصرية بالتعاون مع شركات عالمية.

ويهدف المعرض إلى استعراض أحدث تقنيات النقل الذكي في مجالات السيارات الكهربائية، والأتوبيسات والتاكسي الكهربائي، والقطار السريع، والمونوريل، ضمن خطة الدولة لتوطين صناعة النقل الكهربائي وتعزيز مفهوم النقل الأخضر.

